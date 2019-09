L'Atalanta asfalta il Sassuolo in 45' minuti, all'intervallo è già 4-0

Dominio assoluto per l'Atalanta a Reggio Emilia, con il 4-0 firmato dalla doppietta di Gomez, più Gosens e Zapata, che è lo specchio fedele di una superiorità praticamente imbarazzante.

Dura tredici minuti il primo tempo, tanto basta all'Atalanta per mettere la partita sui binari prefissati. Prima è Gomez, al sesto minuto, a colpire: tunnel a Toljan, puntata ad anticipare Chiriches, palla sotto la traversa. Poi il solito ballare nerazzurro, la sfera che viaggia dalla destra alla sinistra, da Hateboer a Gosens, per il tap-in del due a zero, a pochi passi dalla porta.

Il resto è accademia, il Sassuolo non esce mai, Gosens viene stoppato da pochi passi, Chiriches sbaglia uno stop e offrirebbe il 3-0 a Zapata su un piatto d'argento, il colombiano si impietosisce e sbaglia da pochi passi. Il tris arriva poco prima della mezz'ora, quando Gomez viene servito da Zapata dopo un'imbucata di Pasalic. L'unico squillo del Sassuolo è il giallo a Berardi che, appena entrato in area, cerca il contatto, trovandolo ma andando verso l'avversario: cartellino giallo. In compenso l'Atalanta non si ferma, al 35' è Hateboer a spedire il pallone sulla testa di Zapata, per lo 0-4.