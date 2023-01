L’Atalanta asfalta la Salernitana: granata travolti a Bergamo 8-2! Nicola a rischio

L'Atalanta ne fa otto contro la Salernitana nel match delle 18 al Gewiss Stadium.

L'Atalanta ne fa otto contro la Salernitana nel match delle 18 al Gewiss Stadium, con la doppietta del solito Lookman e i sigilli di Boga, Koopmeiners, Hojlund, Scalvini, Zortea ed Ederson. Una partita che non è mai sembrata in bilico se non nei - pochi minuti - fra il pareggio di Dia e il 2-1 su rigore di Lookman, concesso per un errore di Fazio ai limiti dell'area di rigore, troppo frettoloso nell'entrare sulla palla. I nerazzurri però spaventano, grazie al 3-4-3 messo in campo da Gasperini, con Hojlund in forma Mondiale - forse era da portare - più un Boga che sembra rinato e il solito Lookman. Un tridente diverso rispetto a quello dei bei tempi con Gomez, Ilicic e Zapata, ma comunque molto efficace.

La Salernitana non sembra mai essere in partita del tutto. Davide Nicola rischia di grosso, anche per quanto visto a Bergamo. Ochoa mantiene a galla i granata per i primi minuti, ma poi deve arrendersi visto che i nerazzurri arrivano da tutte le parti. Nelle ultime settimane il messicano aveva fatto i miracoli, a Bergamo para il rigore a Koopmeiners ma è sfortunato perché la palla gli rimane lì per un semplice tap-in. Parerebbe quello di Lookman se il pallone non fosse viscido e finisse, di fatto, sotto la pancia. Per gli altri gol non avrebbe potuto fare molto di più. Unico errore della serata è quello di Koopmeiners, che prende un giallo a fine primo tempo e dovrà saltare la sfida contro la Juventus. Nel finale c'è tempo anche per Zortea per insaccare, da posizione complicata, il diagonale dell'ottavo gol. Una gragnuola di gol che difficilmente si potrà rivedere in Serie A. Così Gasperini ritrova delle certezze e vede la zona Champions League, distante solamente tre punti con Inter e Juventus a quota 37.