L'Atalanta cade a Frosinone, Gasperini ridimensiona le ambizioni: "Siamo sopravvalutati"

"L'Atalanta scivola già. Due sberle a Frosinone" si legge in prima pagina sul Corriere di Bergamo dopo il clamoroso ko degli orobici a Frosinone. "Il gol di Zapata non basta. Gasp: 'Siamo sopravvalutati'". "La Dea torna sulla terra" si legge all'interno del quotidiano. Evidenziato lo sfogo del tecnico: "Dopo lo scorso campionato siamo sopravvalutati. Per rispecchiare quanto fatto, abbiamo bisogno di tempo. Gli obiettivi li do dopo il girone d'andata". Il Corriere evidenzia così la prestazione della Dea: "Una squadra troppo lenta, che fa acqua da tutte le parti. Fatali gli errori a inizio gara"