L’Atalanta cade a San Siro: all’Inter basta un gol di Skriniar per vincere

Si è chiuso sull' 1-0 il Monday Night della 26ma giornata tra Inter e Atalanta. Partita particolarmente intensa e con ritmi altissimi quella fra le due squadre. Meglio i nerazzurri bergamaschi nel primo tempo che si sono resi pericolosi in più occasioni con Djimsiti e Zapata. Nella ripresa l'episodio che decide la partita: Inter in vantaggio al minuto 54 con Skriniar che, durante una mischia, batte Sportiello con un tiro secco. L'Atalanta ha provato a pareggiare sia con Muriel che con Pasalic ma non è riuscita a scardinare la difesa nerazzurra. Successo importantissimo per l'Inter che può staccare il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri di Antonio Conte tornano a +6 sui rossoneri di Stefano Pioli. L'Atalanta si ferma e resta a quota 49.