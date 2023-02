L'Atalanta cade con il Sassuolo: basta una fiammata di Laurienté

Poco in palla la squadra di Gasperini, molto imprecisa e poco lucida in fase offensiva, oltre che in difficoltà per l'inferiorità numerica per oltre un'or di gioco. Dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter, per i bergamaschi un nuovo stop, in una giornata in cui i nerazzurri avrebbero potuto rubacchiare qualche punto alle milanesi.