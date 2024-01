L'Atalanta cala il tris in 15': Frosinone annichilito, 3-0 all'intervallo

Al Gewiss Stadium finisce 3-0 il primo tempo della sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quattordici minuti abbondanti, poi soltanto gestione. Si chiude il primo tempo tra Atalanta e Frosinone con i padroni di casa in vantaggio 3-0 grazie alle reti di Koopmeiners (rigore), Ederson e De Ketelaere: 45 minuti a senso unico quelli tra bergamaschi e ciociari, al momento gli uomini di Di Francesco non sono riusciti in nessun modo a trovare la scossa giusta per raddrizzare una gara complicata.

Nel giro di sei minuti la gara al Gewiss Stadium è totalmente cambiata, Holm si è procurato un calcio di rigore trasformato da Koopmeiners, al suo quarto gol in tre partite. Il gol incassato ha spaventato un Frosinone incapace di reagire, nel giro di un minuto Ederson e De Ketelaere hanno trovato il 3-0: il brasiliano ha superato Turati con un inserimento a fari spenti, il belga ha colpito con una conclusione dal limite praticamente imparabile.

I ritmi dopo la terza rete orobica si sono inevitabilmente abbassati, coi padroni di casa a gestire una partita messa sui binari giusti nel giro di pochi minuti. A cercare il gol con insistenza è stato Gianluca Scamacca, ma il colpo di testa del numero 90 è stato intercettato in corner dal portiere giallazzurro. A cinque minuti dal termine della prima frazione i ciociari hanno provato ad accorciare le distanze con Mazzitelli, pronta la risposta di Carnesecchi. Qualche protesta per un contatto in area atalantina tra Cheddira e Djimsiti, ma il direttore di gara ha lasciato correre.