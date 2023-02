L'Atalanta crea, il Lecce segna al primo tentativo: è 0-1 al 45'

Doccia fredda per l'Atalanta, che nel lunch match del 23° turno di Serie A torna negli spogliatoi in svantaggio a causa di un gol segnato da Ceesay al 4'. Coraggiosi e determinati i giallorossi, che hanno approcciato la partita del Gewiss Stadium senza alcun timore reverenziale, per poi difendere bene il risultato a favore con intensità e attenzione tattica.

Ceesay gela il Gewiss Stadium dopo 4 minuti

Pronti-via e il Lecce è già in vantaggio. I salentini la sbloccano dopo appena quattro minuti di gioco grazie a un'improvvisa azione individuale di Ceesay, che si gira bene su Demiral ed Ederson e scarica in rete una rasoiata da fuori area che sorprende Musso. I nerazzurri non ci stanno e, dopo lo shock iniziale, conquistano progressivamente il pallino del gioco riversandosi nella metà campo avversaria e attaccando con tanti uomini. Le occasioni, di conseguenza, non mancano: al 22' Lookman impegna Falcone da buona posizione, al 33' Maehle si fa respingere un rigore in movimento dallo stesso portiere ospite e al 41' Toloi fa altrettanto dopo un'ottima azione manovrata dei nerazzurri. Niente da fare però per la Dea, che all'intervallo è sotto di un gol nonostante la mole di gioco creata.