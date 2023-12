L'Atalanta crolla a Torino: Juric batte il maestro Gasp 3-0, i bergamaschi restano a -4 dal Napoli

Festa Toro all'Olimpico-Grande Torino: i granata superano 3-0 l'Atalanta.

Festa Toro all'Olimpico-Grande Torino: i granata superano 3-0 l'Atalanta. Il Torino si porta in vantaggio con l'ex Zapata che riceve un cross basso dalla sinistra di Vlasic, approfitta di un errore in anticipo di Scalvini e supera Musso con una conclusione ravvicinata. La risposta nerazzurra non tarda ad arrivare ma il tiro dalla distanza di Ederson termina docile fra le braccia di Milinkovic-Savic. Verso la mezz’ora De Ketelaere avrebbe sul suo piede la palla del pareggio ma l’ex Milan calcia addosso al portiere granata che respinge.

La ripresa si apre con un contatto tra Scalvini e Buongiorno. Il centrale dell’Atalanta trattiene l’avversario in area di rigore e, dopo essere chiamato all’on-field review, Piccinini assegna la massima punizione per il Torino. Dal dischetto si presenta Sanabria che spiazza Musso. I granata trovano praterie per ripartire in contropiede e al 20’ è Bellanova che si presenta sul lato destro dell’area di rigore e calcia in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa. Ad un minuto dal 90’ Miranchuk viene servito sul lato sinistro dell’area e calcia in diagonale ma ancora una volta Milinkovic-Savic respinge. Nel recupero c’è tempo anche per la doppietta personale di Zapata per il 3-0 definitivo. Atalanta che manca l'aggancio in classifica alla Fiorentina e resta a -4 dalla zona Champions occupata da Napoli e Roma.