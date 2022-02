L'Atalanta crolla in casa: il Cagliari rimaneggiato vince 2-1, Zapata si fa male di nuovo

Il Cagliari passa a Bergamo, battuta 2-1 l'Atalanta nel lunch match della 24ª giornata di Serie A. Nel primo tempo gara bloccata a Gewiss Stadium, l'Atalanta ci prova da fuori area ma non riesce a superare Cragno. Nella ripresa il Cagliari passa in vantaggio al 50' grazie Gaston Pereiro, che stoppa e calcia da pochi metri, proteste bergamasche per un tocco di braccio dell'uruguayano che invece la prende solo col petto. Due minuti più tardi rosso a Musso per un'uscita sconsiderata, che tocca con la mano fuori dall'area di rigore per fermare Pereiro che lo aveva saltato. Atalanta in dieci che però riesce a pareggiare con Palomino al 64', che ribadisce in rete dopo la conclusione di Zapata respinta da Cragno. Passano 3' e il Cagliari si riporta avanti ancora con Pereiro, che sul secondo palo, tutto solo batte Rossi dopo una gran ripartenza di Bellanova. Al 71' esce zoppicando Zapata, entrato una decina di minuti prima per Muriel, ancora problemi muscolari per il colombiano, al suo posto il neo acquisto Mihaila. Finisce dopo 8' di recupero col Cagliari che trova tre punti fondamentali per la salvezza, Atalanta che ora deve guardarsi le spalle dal possibile sorpasso della Juventus.