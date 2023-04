L'Atalanta fallisce l'aggancio all'Inter: il Bologna passa a Bergamo

Pesante ko interno dell'Atalanta che perde 2-0 al Gewiss Stadium contro il Bologna e perde l'occasione di agganciare l'Inter al quarto posto.

Pesante ko interno dell'Atalanta che perde 2-0 al Gewiss Stadium contro il Bologna e perde l'occasione di agganciare l'Inter al quarto posto. Sblocca il match la rete di Sansone al 49', il numero 10 rossoblù scambia la palla con Barrow in area e fulmina Musso con un gran sinistro che termina sotto l'incrocio. Dopo un gol annullato pochi minuti prima, Orsolini si prende la rivincita a cinque dal termine. Il numero sette del Bologna entra in area da destra, punta il diretto avversario e calcia sul secondo palo battendo nuovamente Musso per il 2-0 che chiude la sfida.