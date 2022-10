L'Atalanta gioca male ma vince ancora: battuta di misura la Fiorentina

Al Gewiss Stadium l'Atalanta batte 1-0 la Fiorentina nel match delle 18 valido per l'ottava giornata di Serie A.

Al Gewiss Stadium l'Atalanta batte 1-0 la Fiorentina nel match delle 18 valido per l'ottava giornata di Serie A. Nel finale del primo tempo un episodio che vede l'intervento del VAR: per via di una gamba troppo alta di Kouame su De Roon, l'arbitro Irrati aveva espulso Kouame con un rosso diretto. Decisione sulla quale è intervenuta la video-assistenza: stabilito che il tocco fosse molto lieve, nel caso ci sia stato, il direttore di gara è tornato sui suoi passi e ha lasciato le due squadre in parità numerica. Al 59' l'Atalanta trova la rete della vittoria: Muriel supera sulla linea di fondo Quarta vincendo anche un rimballo e serve un assist al bacio per l'accorrente Lookman che tutto solo in area non sbaglia.