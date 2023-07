L'Atalanta mette a segno il colpo più oneroso della sua storia: preso il centravanti

L'Atalanta chiude per El Bilal Touré, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Almeria, atteso tra domani e sabato a Milano per le visite mediche.

L'Atalanta chiude per El Bilal Touré, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Almeria, atteso tra domani e sabato a Milano per le visite mediche e la firma con la Dea, per poi unirsi alla squadra di Gasperini. Dopo l'addio di Boga gli orobici non hanno perso tempo e nel giro di poche ore hanno definito anche la trattativa per il suo sostituto.

Le cifre e i dettagli dell'accordo tra Atalanta e calciatore

Le due società hanno chiuso la trattativa per un passaggio a titolo definitivo, con la Dea che ha messo in programma l'investimento più oneroso della sua storia: la parte fissa sarà di 27 milioni di euro ai quali si potranno aggiungere ulteriori 3 milioni di bonus. Il maliano firmerà un quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione.