L'Atalanta non sa più vincere, si ferma anche contro lo Spezia

Continua il periodo di crisi per l'Atalanta, che a La Spezia trova il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l'Inter. Finisce 0-0 tra le due squadre, con un palo a testa e i nerazzurri che non riescono più a trovare la vittoria con continuità. Una sola vittoria nelle ultime sei partite tra campionato e Champions per la squadra di Gasperini.