L'Atalanta non sbaglia: battuto 4-3 il Genoa ed è già qualificata in Champions

Per il terzo anno consecutivo, l'Atalanta si qualifica alla Champions League. I nerazzurri superano 4-3, non senza fatica, un volenteroso Genoa che nella scorsa giornata ha ottenuto l'aritmetica salvezza. Un grande risultato per gli uomini di Gasperini che possono ora concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Tutto facile per i nerazzurri con il 3-0 a fine primo tempo con le reti di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa Shomurodov accorcia, ma arriva il 4-1 di Pasalic. Pandev al 67' e soprattutto il 4-3 di Shomurodov riaprono i giochi ma solo per una decina di minuti in cui la squadra di Gasperini difende la vittoria.