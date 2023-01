L'Atalanta non si ferma più: 2-0 contro la Samp, 30' in campo per Zanoli

Un gol di Maehle permette all'Atalanta di condurre sulla Sampdoria al termine del primo tempo

Maehle e il solito Lookman stendono la Sampdoria. L'Atalanta vince 2-0 in casa contro la squadra allenata da Stankovic. Un gol per tempo e tre punti preziosi per continuare a salire in classifica. Ora è zona Champions, quarto posto e 38 punti come il Milan, in attesa di Roma e Lazio. Negli ospiti trenta minuti in campo per l'azzurro Zanoli entrato al 15esimo della ripresa.