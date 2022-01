L'Atalanta passa ai quarti: battuto 2-0 il Venezia, ma il primo gol era irregolare

A Bergamo l'Atalanta batte 2-0 il Venezia nel primo ottavo di finale di Coppa Italia. I padroni di casa passano in vantaggio al 13' con Muriel, grandi proteste del Venezie perché il colombiano prima di segnare si aggiusta nello stop la palla con il braccio. Però dopo il check del Var la rete viene confermata. A inizio ripresa gol del pareggio annullato al Venezia: dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Crnigoj colpisce al volo di sinistro dal limite e trova l'angolino, sul missile del neroverde Henry era in posizione irregolare ad impallare la visuale di Musso. All'88' i bergamaschi raddoppiano e chiudono il match grazie alla rete di Maehle, che dopo lo scambio con Pasalic la piazza sotto la traversa. L'Atalanta porta a casa la qualificazione e ai quarti attenderà la vincente di Napoli-Fiorentina, in programma domani.