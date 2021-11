L'Atalanta passeggia sul Venezia, tripletta di Pasalic: finisce 4-0

Tutto facile per l'Atalanta, che cala il poker a Bergamo battendo 4-0 il Venezia nell'anticipo della quindicesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini parte fortissima e dopo 12' è già in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di uno scatenato Pasalic. Nella ripresa arrivano le altri due reti bergamasche. Al 57' Pezzella serve al limite Koopmeiners, che con una precisa conclusione dal limite firma il 3-0. Passano 10' e ancora Pasalic, su assist di Muriel, segna il suo terzo gol personale e si porta il pallone a casa.