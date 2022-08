L'Atalanta perde anche Malinovskyi: scambio avviato col Marsiglia per un ex Roma

Dopo le dichiarazioni social della moglie sembra evidente che il futuro del calciatore ucraino sarà lontano da Bergamo

Piccola schiarita circa il futuro di Ruslan Malinovskyi: dopo le dichiarazioni social della moglie sembra evidente che il futuro del calciatore ucraino sarà lontano da Bergamo. Stando a quanto rivelato da Sky, sono in corso contatti tra l'Atalanta e l'Olympique Marsiglia per parlare di uno scambio tra il centrocampista ex Genk e Cengiz Under, attaccante ex Roma che potrebbe tornare in Italia e andare a rafforzare la batteria offensiva a disposizione di Gasperini.