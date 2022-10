L'Atalanta perde l'imbattibilità: a Bergamo netta vittoria della Lazio

Al Gewiss Stadium la Lazio batte 2-0 l'Atalanta nel match delle 18 valido per l'undicesima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Gewiss Stadium la Lazio batte 2-0 l'Atalanta nel match delle 18 valido per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Sarri passa in vantaggio al 10' con il primo assalto del match, concluso da Mattia Zaccagni. Azione manovrata degli uomini di Sarri, con Milinkovic che apre per Pedro, scatto sul fondo e cross bass per l'inserimento del 20 che non sbaglia. Al 20' Atalanta che si fa vedere per la prima volta davanti a Provedel con Lookman che tenta il servizio per l'inserimento di Muriel che non aggancia però la sfera. È una Dea che cresce in presenza sul campo quella della seconda metà del primo tempo, con Gasperini che inverte gli esterni di centrocampo: Soppy passa a sinistra e Hateboer che si prende la corsia destra. In questa fase la partita va più a folate, da ambo le parti, ma il ritmo rimane comunque molto alto. Al 43' altra azione della Lazio: lancio in profondità di Zaccagni per lo scatto in profondità di Milinkovic-Savic sulla sinistra. Palla nel mezzo per Vecino che perde un tempo di gioco e calcia malissimo. Al 52' arriva il raddoppio della Lazio con Felipe Anderson. Palla in profondità per Marusic che entra in area, pallone basso arretrato per il brasiliano che controlla, evita Koopmeiners e calcia. Sportiello non può nulla. Al 76' problemi muscolari per De Roon che è costretto ad uscire. Al 90' l'Atalanta resta in dieci per un doppio giallo a Muriel.