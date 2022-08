L'Atalanta perde una sua colonna: Freuler vola in Premier League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cessione importante chiusa per l'Atalanta: nella notte è stato definito il passaggio del centrocampista svizzero Remo Freuler al Nottingham Forest. Operazione da 12 milioni di euro bonus compresi per la Dea, al giocatore 3 anni di contratto e già nel pomeriggio di oggi partirà per l'Inghilterra per visite e firma. Già negli scorsi giorni era arrivato il forcing dei britannici con Freuler primo obiettivo in mediana.