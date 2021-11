L’Atalanta rimonta lo Spezia: nerazzurri avanti 3-1 al 45’

L’Atalanta è in vantaggio 3-1 sullo Spezia al termine del primo tempo. Ospiti in vantaggio con Nzola che da pochi passi batte a rete mettendo la palla sotto le gambe di Musso. Passano pochi minuti e i padroni di casa pareggiano i conti: Zappacosta va via sulla destra e mette dentro un pallone su cui Pasalic arriva come un falco battendo di prima intenzione Provedel.

La gara resta viva e vivace con occasioni da ambo le parti e frequenti capovolgimenti di fronte, pochi i momento morti con le due squadre che spingono sempre sull’acceleratore. Le occasioni migliori sono però di marca atalantina con Zappacosta e Koopmeiners che sfiorano il vantaggio. Il vantaggio nerazzurro arriva nel finale di gara con Zapata su calcio di rigore, decretato dopo un lungo check al VAR per una mano di Sala. Il gol fa sbandare lo Spezia che due minuti dopo subisce anche il terzo gol con Zapata che questa volta veste i panni dell’assistman per Pasalic che firma la doppietta personale.