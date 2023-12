L'Atalanta si rinforza: preso Hien dal Verona, manca solo l'annuncio

Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma Isak Hien è un nuovo giocatore dell'Atalanta.

(ANSA) - BERGAMO, 31 DIC - Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma Isak Hien è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha raggiunto l'accordo col difensore svedese classe '99 per un contratto fino al 2028 e con l'Hellas Verona per il trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni complessivi. Hien, a lungo inseguito anche nella sessione estiva, è il primo rinforzo del calciomercato di riparazione. E' atteso in sede a Zingonia nei primi giorni della prossima settimana. (ANSA).