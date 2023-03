L’Atalanta si riscatta dopo il ko di Napoli: vittoria in rimonta contro l’Empoli

L’Atalanta batte 2-1 in rimonta l’Empoli e riscatta la sconfitta di Napoli rimediata nell’ultimo turno di Serie A

L'Atalanta ritrova la vittoria dopo oltre più di un mese, batte 2-1 in rimonta l’Empoli e riscatta la sconfitta di Napoli rimediata nell’ultimo turno di Serie A. La squadra toscana, soffre, resiste nel primo tempo e agli sgoccioli nella prima frazione passa addirittura in vantaggio. Akpa-Akpro parte sul filo del fuorigioco e di tacco serve l'accorrente Baldanzi: cross basso in area che diventa un flipper, sfruttato da Ebuehi da due passi.

L’Atalanta pareggia appena prima dell'ora di gioco dopo avere rischiato di subire il 2-0 per tre volte. Zapata lavora il pallone per Ruggeri che rientra e mette in mezzo per l'accorrente De Roon: colpo di testa molto forte e Perisan non può fare niente. A cinque minuti dalla fine, l'Atalanta trova poi il gol del vantaggio. Cross di Ederson che cerca Pasalic: il croato va in penetrazione, travolgendo tutti quanti e trovando un assist insperato per Hojlund che, da centravanti consumato, batte Perisan con un destro preciso. Partita ribaltata, 2-1 il risultato finale. Con questi tre punti la Dea accorcia sulla zona Champions e si porta momentaneamente a 3 punti dal quarto posto.