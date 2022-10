L'Atalanta soffre con il Sassuolo, ma la spunta con Lookman: successo di misura

L'Atalanta dorme da prima in classifica, in attesa del Napoli di domani.

L'Atalanta dorme da prima in classifica, in attesa del Napoli di domani. Lo fa con il solito Lookman, straordinario e freddissimo a inizio ripresa, quando fa secco Erlic e insacca all'incrocio. Il Sassuolo è dolce ma ha fatto troppo poco per provare a pareggiare, al netto di un Berardi comunque brillante nei pochi minuti giocati. Per lui una ricaduta e chissà quando lo si rivedrà.

L'inizio è frizzantino, perché l'Atalanta prova a subito a spostare l'ago della bilancia con una combinazione Maehle-Muriel, finalizzata da un colpo di testa di Pasalic che trova Ferrari sulla riga, bravo a spazzare. Dall'altra parte Demiral sbaglia il fuorigioco, lasciando spazio a Kiryakopoulos: esterno d'attacco oggi, dimostra di essere più bravo in copertura o nei cross che nei tiri, masticando troppo il diagonale, neanche troppo vicino alla porta di Sportiello. Maxime Lopez e Frattesi però giocano fra le linee e più volte riescono a sfondare, portando in avanti l'attacco emiliano. Proprio su un'azione del genere arriva il vantaggio del Sassuolo, probabilmente non del tutto meritato, ma bellissimo: Kyriakopoulos sfonda la porta dopo un cross al bacio di D'Andrea, con una volée di rara bellezza che inchioda Sportiello.

Per la prima volta in stagione l'Atalanta è sotto, ma ci rimane gran poco. Perché Koopmeiners sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo, Consigli fa il suo primo errore in una partita altrimenti immacolata, Soppy si ritrova il pallone a due passi e invece di tirare, lo serve a Pasalic per l'1-1 più facile del mondo. Il primo tempo termina così, nel secondo è ancora l'esterno francese a inventare, stavolta per Lookman, che fa una gran cosa. Sterza come contro la Sampdoria e la mette sotto il sette per il 2-1. Il Sassuolo ha difficoltà a creare ma ci prova, mentre Muriel e Lookman si trovano a meraviglia negli spazi che deve concedere giocoforza.

Sotto di un gol, Dionisi non può che fare entrare l'uomo più rappresentativo della sua formazione, cioè Berardi, che si va a posizionare largo a destra, preso spesso in consegna da Okoli che, inizialmente, aveva giostrato da braccetto dall'altra parte. Nel mismatch, al diciottesimo del secondo tempo, l'attaccante della Nazionale italiana sposta il pallone e prova un tiro a giro straordinario che, però, va a baciare la traversa per poi uscire. Anche fortunata in questa occasione, l'Atalanta, che capisce di avere rischiato molto e quindi arretra un po' il baricentro, dando però metri a un Sassuolo intenzionato almeno a non perderla. La sfortuna di Berardi però ci vede benissimo, visto che dopo ventidue minuti di qualità è costretto al forfait, di fatto riducendo la pericolosità del Sassuolo di molto.