L'Atalanta soffre ma torna a vincere: per il Crotone il quinto ko in sei gare

Torna alla vittoria l'Atalanta di Gasperini che batte fuori casa il Crotone 2-1 nella gara valevole per la sesta di campionato. Accade tutto nel primo tempo. Al 26' Muriel sblocca il risultato dopo aver fallito due occasioni (una colossale). Al 38' ancora il colombiano sigla il 2-0, controllo e tiro sul primo palo in mezzo a due uomini. Al 43' il Crotone accorcia le distanze con Simy, che sfrutta uno sfondamento di Vulic e un rimpallo che beffa Toloi e Romero e da distanza ravvicinata batte senza problemi Sportiello. Nella ripresa il Crotone va vicinissimo al gol con Messias, ma Freuler salva a porta vuota. Quinta sconfitta in 6 partite per il Crotone che ha conquistato l'unico punto in classifica contro la Juventus, quarto successo invece per l'Atalanta che si porta momentaneamente al secondo posto in classifica con 12 punti.