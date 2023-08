L'Atalanta sta per soffiare Scamacca all'Inter: affare da 30mln, i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Gianluca Scamacca è al centro delle trattative e del calciomercato in questo momento. L'Inter è forte sul calciatore tanto che Simone Inzaghi ha parlato con la punta del West Ham per confermargli la sua fiducia e la volontà di puntare su di lui per il dopo Romelu Lukaku. Il punto è che l'intesa tra società ancora non è arrivata nonostante una proposta interessante dei nerazzurri per il ragazzo: Scamacca prende 2,4 milioni a Londra, il club nerazzurro è pronto a mettere 2,7 sul piatto per l'ingaggio del ragazzo. I 25 milioni più bonus non soddisfano però ancora gli Hammers.

L'inserimento dell'Atalanta

Così la Dea si è inserita. Domenica sera i contatti tra le parti con l'entourage di Scamacca in contatto con la società della famiglia Percassi. Con la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United (ha firmato il contratto e domani verrà annunciato, ndr), adesso l'Atalanta è pronta a prendere Charles de Ketelaere dal Milan in prestito con diritto di riscatto e anche una punta. In uscita ci sono Duvan Zapata e anche Luis Muriel (ipotesi Arabia Saudita e sondaggio dal passato del Villarreal) e la Dea pensa con forza a Scamacca. Prepara 30 milioni e un ingaggio da 3 milioni per il calciatore e da Londra arrivano anche voci su un forte interesse degli Hammers, che per adesso deve trovare conferme in Italia, per Merih Demiral in uscita dai bergamaschi. Un intrigo destinato a sciogliersi a breve.