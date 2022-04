L'Atalanta supera la crisi e torna alla vittoria: 3-1 e il Venezia sprofonda

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'acqua alta della disperazione è un mare dove il Venezia annaspa e la zona retrocessione si trasforma in una palude dalla quale non riesce a uscire. Ottava sconfitta consecutiva, stavolta contro una rediviva Atalanta per 1-3, e ultimo posto in classifica. Non c'è praticamente niente da salvare, pure il Penzo fischia la formazione di Zanetti che con la sua rabbia, le sue urla, le sue grida, non è riuscito a rianimare una squadra inesperta e con troppi giocatori senza la Serie A nel curriculum. L'esasperata ricerca del talento con l'algoritmo ha reso i lagunari un insieme di buonissime promesse ma senza costrutto tattico e senza l'attitudine giusta per affrontare una corsa salvezza nel campionato italiano. Del domani non v'è certezza perché ancora nulla è del tutto affondato, però l'iceberg dell'ultimo posto è già centrato.

Muriel show

E poi c'è l'Atalanta. Che parte poco convinta e anzi prende pure gol da Henry, annullato per fuorigioco. Però poi ha il carattere e l'esperienza per vedere le ferite dell'avversario e approfittarne. Gasperini sceglie Muriel in attacco e il colombiano è in una di quelle giornate in cui i paragoni con Ronaldo, il Fenomeno, li capisci subito. Imprendibile. Propizia gol, ne segna uno, il terzo, di testa. L'overture è un tap in vincente di Pasalic, il secondo è invece il timbro del ritorno al gol di Zapata. Mesi dopo, delusioni e insufficienze dopo. Non è lo stesso Zapata delle scorse stagioni ma la rete, da un metro, dove appoggia col piattone, è una liberazione e un auspicio.

Crisi Venezia, rincorsa Atalanta

Il gol finale del Venezia è frutto più della distrazione caraibica di Muriel, e con lui tutta la squadra già a festeggiare al chiringuito, che dell'organizzazione dei padroni di casa. La prossima c'è la Juventus allo Stadium e il rischio di sognarlo, nella prossima stagione, si fa forte. Per l'Atalanta, dopo tre sconfitte di fila, dopo l'addio all'Europa, riprende la corsa e la rincorsa per non perdere un treno al quale aveva fatto l'abitudine. E dal quale scendere non è mai facile, per non perdere il giro, per non chiudere il ciclo.