L’Atalanta torna a vincere in casa dopo quasi tre mesi: spazzata via la Sampdoria con un poker

L'Atalanta vince 4-0 in casa contro la Sampdoria e torna alla vittoria in casa dopo quasi tre mesi. Il vantaggio nerazzurro arriva dopo appena 6 minuti con la rete di testa di Pasalic su assist perfetto di Freuler. Il raddoppio arriva al 30' con Koopmeiners, che sfrutta alla perfezione un assist di Pessina, scappa ad Ekdal e poi a tu per tu con Falcone lo fulmina con un destro sul secondo palo. Nella ripresa la musica non cambia e della Sampdoria non vi è traccia. Il gol del 3-0 arriva al 61’: Pasalic serve il nuovo entrato Miranchuk che a sua volta pesca Koopmeiners appena dentro l'area, tiro di prima intenzione di destro e doppietta nel giorno del proprio compleanno per l'olandese. All'86' Miranchuk scappa dalla destra verso il centro del campo, semina il panico al limite dell'area e poi calcia di sinistro verso Falcone che non riesce a togliere la palla dalla porta. La classifica della Dea si accorcia, con la squadra di Gasperini che si riporta a -3 dalla Juventus con una partita ancora da recuperare. La Sampdoria non è mai scesa in campo e resta a 26 punti con il Cagliari in ripresa e con il Venezia terzultimo a soli 4 punti di distanza.