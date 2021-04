L'Atalanta travolge il Bologna, rossoblù in 10 a inizio ripresa: finisce 5-0

A Bergamo l'Atalanta sommerge di gol il Bologna, vincendo per 5-0 il posticipo della 33ª giornata di Serie A. Il Bologna è in gara solo per i primi 20', la squadra di Gasperini, dopo un occasione di Zapata, passa in vantaggio al 22': Muriel libera con una magia Malinovskyi al tiro: diagonale vincente dell'ucraino e terzo gol consecutivo in campionato. Il Bologna accusa il colpo e non riesce più a pungere, mentre i padroni di casa raddoppiano su calcio di rigore con Muriel al 44'. Rigore concesso per fallo di Danilo su Romero sugli sviluppi di un corner. A inzio ripresa il Bologna resta in 10, espulso Schouten per un intervento duro su Romero, e crolla sotto i colpi dell'Atalanta. La Dea segna al 57' con Freuler in contropiede su palla persa da Svanberg, al 59' con Zapata su assist di Malinovskyi e chiude il match al 73' con Miranchuk servito da Maehle.