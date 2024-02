L'Atalanta vince anche a Marassi: poker al Genoa e quarto posto in solitaria

Nel match delle 18 l'Atalanta espugna Marassi battendo 4-1 il Genoa.

Nel match delle 18 l'Atalanta espugna Marassi battendo 4-1 il Genoa. Dopo un inizio bloccato con le due formazioni che si studiavano arriva la perla firmata da De Ketelaere. L’ex Milan riceve un passaggio filtrante di Pasalic, stop con destro del belga e conclusione di prima intenzione con il mancino. Ne esce una parabola che scavalca Martinez e si insacca in rete. La risposta rossoblu non tarda ad arrivare e Vasquez va vicino al pareggio con un colpo di testa respinto da Carnesecchi. Al 40’ ci prova Retegui dalla distanza ma ancora una volta il portiere atalantino è molto attento e devia in calcio d’angolo con bel guizzo.

La ripresa si apre con due magie, una per parte. I rossoblu, dopo essersi resi pericolosi con Retegui, trovano il pareggio con Malinovskyi che scambia con Badelj e fa partire una conclusione che supera Carnesecchi sul primo palo per il pareggio del Genoa. Pochi istanti più tardi e l’Atalanta passa nuovamente in vantaggio con un calcio di punizione di pregevole fattura di Koopmeiners che si insacca nella porta di Martinez. La Dea prende campo e Pasalic pochi istanti più tardi sfiora il tris ma il portiere rossoblu salva tutto. Alla mezz’ora ancora il numero uno della squadra di casa si supera prima su Ruggeri e su Pasalic ma nulla può sul tap-in di Scalvini. Dopo sei minuti di check Colombo però annulla per offside del difensore nerazzurro. La partita si infiamma e a tre dal novantesimo Gudmundsson si presenta a tu per tu con Carnesecchi ma il portiere nerazzurro salva tutto in uscita. Nel finale i padroni di casa sono riversati in attacco alla ricerca del pari ma in contropiede l'ex Zappacosta, che non esulta, chiude i conti prima del definitivo poker di Toure.