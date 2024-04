L'Atalanta vince, ma Monza a 1cm dal 2-2: palo interno al 95’ per i brianzoli

L'Atalanta torna a vincere in campionato e supera col risultato di 2-1 il Monza nel posticipo della 33ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta torna a vincere anche in campionato e supera col risultato di 2-1 il Monza nel posticipo della 33ª giornata di Serie A.

Proteste orobiche al quarto d'ora: Bondo stende De Ketelaere in area, Giua dà un vantaggio - il pallone era effettivamente arrivato a Lookman - difficile da spiegare e che la panchina orobica non digerisce. Tra primo tempo e intervallo Gasperini cambierà le fasce: fuori Holm in corso d'opera per un risentimento muscolare, Bakker resta negli spogliatoi. Il Monza si vede soprattutto con Zerbin e il solito Colpani, a un paio di minuti dal duplice fischio fa quasi tutto De Ketelaere. Il belga conquista calcio d'angolo e poi di testa lo va a trasformare in gol.

Nella ripresa Touré e Lookman confezionano il raddoppio che il maliano trasforma in realtà, bagnando con la rete il suo esordio da titolare in Serie A. La reazione del Monza è affidata ai giovani, i migliori sono Carboni e Maldini che infatti costruisce tutto da solo il gol del 2-1. Arriva troppo tardi, e il forcing nel recupero del secondo tempo non dà gli esiti sperati da Adriano Galliani in tribuna, complice il clamoroso palo di Bondo a temo praticamente scaduto.