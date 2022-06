L'Atalanta vuole tornare subito in Europa: il rinforzo a centrocampo arriva dalla Campania

Dunque mancano soltanto i dettagli, ma il calciatore carioca molto probabilmente volerà a Bergamo per 15 milioni di euro e due contropartite

Un secondo colpo, per far capire che l’Atalanta c’è e vuole tornare in Europa. Dopo il riscatto di Merih Demiral dalla Juventus, i nerazzurri sono a un passo dalla chiusura con la Salernitana per Ederson, centrocampista brasiliano classe 1999 che ha avuto un impatto notevole sui campani nella seconda parte di stagione. E nemmeno l’incursione last minute da parte dell’Inter ha cambiato le carte in tavola in una trattativa lampo portata a termine nelle ultime ore dalla nuova dirigenza orobica.

Dunque mancano soltanto i dettagli, ma il calciatore carioca molto probabilmente volerà a Bergamo per 15 milioni di euro e due contropartite: nell’affare entrerà Matteo Lovato, l'anno scorso a Cagliari. Un colpo interessante che rispecchia la filosofia del club ribadita più volte dal nuovo direttore dell’Area Sport Lee Congerton: la Dea vuole continuare ad investire sui giovani e non ha nessuna intenzione di cambiare strategia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.