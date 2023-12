L'azzurro Caprile ha perso il posto a Empoli, Andreazzoli: "Vi spiego perché"

Arrivato in prestito dal Napoli, ha iniziato da titolare ma ha poi perso il posto in favore di Berisha dopo un infortunio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, nel corso della conferenza stampa introduttiva al match di campionato contro il Torino si è soffermato anche sulla situazione del portiere Elia Caprile. Arrivato in prestito dal Napoli, ha iniziato da titolare ma ha poi perso il posto in favore di Berisha dopo un infortunio.

Ecco quanto detto dal suo tecnico: "Io faccio formazioni diverse spesso, può riguardare anche il portiere. Ma in questo caso mi affido a Sicignano, con cui condivido la scelta. Sta crescendo, lo noto, in passato lo notavo un pochino meno, mentre ora sta emergendo. Non abbiamo gerarchie ben precise".