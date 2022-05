L'editoriale di Sconcerti: "La Juve ha perso male con molti mezzo giocatori"

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto un fondo sul Corriere della Sera relativo alla finale di ieri tra Juve ed Inter

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto un fondo sul Corriere della Sera relativo alla finale di ieri tra Juve ed Inter: “La Juve nella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo. L’Inter ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. […] Il dominatore è stato Perisic, la qualità migliore in campo, forse il miglior giocatore del campionato per dribbling, intelligenza e utilità conseguente. La Juve ha perso male ma in fondo nettamente. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta, l’idea di una squadra che si sta allontanando, uomo da uomo, il senso fisico di un ciclo oggi davvero finito. Non ha avuto fortuna, ma l’Inter ha preteso di più da se stessa. È stata una bella finale, più continua la Juve, l’Inter si è un po’ persa dopo il gol iniziale”.