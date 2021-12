GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, SI FERMA ANCHE CIOFFI: L'ESITO DEGLI ESAMI Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. Una brutta notizia per il tecnico Frustalupi che con l'ottimo lavoro svolto ha portato la Primavera al secondo posto in classifica. LE ALTRE DI A L’EMPOLI È UNO SPETTACOLO! RIBALTA L’UDINESE E VOLA IN CLASSIFICA: FINISCE 3-1 Nel primo dei due posticipi del lunedì, l’Empoli batte in rimonta l’Udinese. I toscani fanno la partita nel primo tempo ma chiudono in svantaggio, nella ripresa ribaltano tutto Nel primo dei due posticipi del lunedì, l’Empoli batte in rimonta l’Udinese. I toscani fanno la partita nel primo tempo ma chiudono in svantaggio, nella ripresa ribaltano tutto