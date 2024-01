L'Empoli ha deciso: esonerato Andreazzoli e scelto già il sostituto

Lascia la squadra al 19° posto della classifica, a -5 dalla prima casella che vale la salvezza, la 17^ piazza attualmente occupata dal Cagliari.

L'Empoli si appresta a cambiare allenatore. La decisione della società toscana, con parere definitivo del presidente Corsi, è arrivata e si esaurisce così la quarta esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina degli azzurri, attualmente penultimi in classifica e che "vantano" il peggior attacco della categoria. Addio, anche sofferto, pure al tecnico di Massa dopo quello a Zanetti già alla 4^ giornata, e per il suo sostituto c'è già un nome in netta pole sugli altri.

Quello di Davide Nicola, specializzato in salvezze estreme come ha fatto già con Crotone e Salernitana, tra le altre. Ma anche con Genoa e Udinese solo per citare gli ultimi suoi anni di massima divisione. Ci riproverà all'Empoli: fase di contrattazione molto avanzate, è lui il prescelto, ancor di più rispetto al ritorno di Zanetti. In questa ultima parentesi a Empoli, Andreazzoli ha guidato la squadra in 16 partite, ottenendo 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 13 punti che significa una media di 0,81 a partita.

Lascia la squadra al 19° posto della classifica, a -5 dalla prima casella che vale la salvezza, la 17^ piazza attualmente occupata dal Cagliari. La Serie A saluta, almeno per il momento, il suo allenatore più anziano, il 70enne Andreazzoli, e accoglie il ritorno di Nicola, dopo l'ultima avventura che era stata in quel di Salerno.