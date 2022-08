L'Empoli in dieci ferma la Fiorentina: espulso Luperto, il derby finisce 0-0

Termina 0-0 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina.

Termina 0-0 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Primo tempo giocato a grandi ritmi tra Empoli e Fiorentina con le due squadre che hanno fin da subito sentito molto la sfida anche a livello fisico tanto che gli ammoniti dopo i primi 45' sono già tre. I viola hanno tenuto palla ma l'Empoli non si è mai fatto intimidire andando vicini alla rete almeno in un paio di occasioni, soprattutto nella prima parte della frazione. Grande occasione nel finale di tempo per Destro che pescato perfettamente da Parisi al centro dell'area sbaglia il colpo di testa a due passi da Gollini con la sfera che finisce sul fondo. Nella ripresa al 67' Empoli in 10 per l'espulsione di Luperto, l'ex Napoli appena indossato la fascia di capitano, si perde Luka Jovic e poi è costretto a stenderlo. Sacchi, che aveva sostituito l'infortunato Marchetti, in un primo momento estrae il giallo, ma dopo essere richiamato al monitor dal VAR espelle il difensore che era ultimo uomo. Al decimo minuto di recupero espulso anche il tecnico dell'Empoli Zenetti dopo qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara