L’Empoli si fa raggiungere dal Venezia: termina 1-1, Nani subito decisivo

Apre Zurkowski, risponde Okereke. Venezia-Empoli finisce 1-1 al Penzo: ospiti in vantaggio nel primo tempo, Zanetti poi azzecca i cambi e nalla ripresa i lagunari trovano il pari.

La squadra di Andreazzoli inizia il match con il turbo e nei primi 15 minuti del primo tempi si presenta spesso e volentieri nell'area di rigore dei lagunari, con almeno 3-4 conclusione verso la porta. Dopo 25 minuti l'Empoli passa meritatamente in vantaggio: cross di Bandinelli, sul secondo palo arriva Zurkowski di gran carriera. Il centrocampista si coordina e calcia al volo: nulla fare per Lezzerini.

Nella ripresa il Venezia pareggia i conti, a segno Okereke! Subito protagonista Nani, appena entrato, è subito decisivo: assist fantastico per Okereke che calcia in porta al volo a trova la rete del pari. Un punto a testa che sicuramente fa più comodo all'Empoli, che si porta a quota 29 con ben 11 punti di vantaggio proprio sul Venezia, una delle dirette concorrenti, almeno sulla carta, per la salvezza.