L'Empoli trova il pareggio all’81’ e spegne i sogni della Salernitana: finisce 2-2

Di fronte a oltre 20mila spettatori Salernitana-Empoli finisce in parità per 2-2.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Di fronte a oltre 20mila spettatori Salernitana-Empoli finisce in parità per 2-2. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 grazie ai gol di Satriano e Mazzocchi, nella ripresa l’Empoli appare, però, troppo passivo, tanto che al 61' finisce per subire il secondo gol. Boulaye Dia butta in porta un pallone tagliato di Vilhena sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Salernitana è in totale controllo del match e neanche le sostituzioni decise da Zanetti propongono effetti di rilievo. Tanto che al 78' Piatek, entrato in campo in precedenza al posto di Bonazzoli, impegna con un bel diagonale Vicario in una deviazione decisiva. Poi, così come nella prima frazione per la Salernitana è arrivata la rete di Mazzocchi, questa volta tocca all'Empoli andare al gol in modo imprevedibile con Sam Lammers che si accentra dalla sinistra, calcia e batte Sepe con l'aiuto della deviazione di Fazio. E il match si chiude formalmente qui.