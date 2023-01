L’Empoli vince 1-0, doccia gelata per la Samp: il VAR annulla il gol del pari al 97’

Una tripla doccia gelida per la Sampdoria al "Castellani".

© foto di www.imagephotoagency.it

Una tripla doccia gelida per la Sampdoria al "Castellani". La prima è data dalla pioggia incessante caduta su Empoli, la seconda è data dalla capocciata di Tyronne Ebuehi che punisce i blucerchiati e li affonda, se possibile, ancora di più. La terza, ancor più dolorosa, nei minuti di recupero quando un gol di Colley al 97' viene annullato al VAR. Finisce 1-0 per la squadra di Paolo Zanetti che prima del giro di boa si trova già a 22 punti, 13 in più di una Samp che si ritrova in una situazione di classifica disperata.