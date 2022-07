L'esordio da titolare di Dybala è da dimenticare: per la Roma brutto ko contro l'Ascoli

TuttoNapoli.net

Non sorride la Roma, nonostante l'esordio di Dybala in giallorosso: nell'amichevole di Trigoria, disputata a porte chiuse, i ragazzi di Mourinho hanno ceduto all'Ascoli, andato in gol a metà ripresa con Botteghin. Termina dunque con un risultato a sorpresa la sfida amichevole giocata al centro Fulvio Bernardini: a 'festeggiare' sono gli uomini di Bucchi.