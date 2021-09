L'ex azzurro Denis pazzo di Reggio Calabria: "E' come se fossi qui da 10 anni"

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A TORINO, SI FERMA L'EX AZZURRO VERDI: GIÀ TANTI PROBLEMI PER JURIC (ANSA) - TORINO, 10 SET - All'antivigilia della sfida interna contro la Salernitana, il Torino perde Izzo e Verdi: il difensore ha svolto terapie dopo un trauma contusivo al polpaccio destro, l'attaccante ha seguito un programma differenziato. Ancora oggi, Belotti... (ANSA) - TORINO, 10 SET - All'antivigilia della sfida interna contro la Salernitana, il Torino perde Izzo e Verdi: il difensore ha svolto terapie dopo un trauma contusivo al polpaccio destro, l'attaccante ha seguito un programma differenziato. Ancora oggi, Belotti...