L'ex azzurro Gabbiadini accende la luce nel derby di Genova: Samp-Genoa 1-0 al 45'

Dovrebbe essere la partita del riscatto per il Genoa, per ora è la Samp avanti, meritatamente, alla fine del primo tempo. Tanti gli errori tecnici da una parte e dall'altra, con i rossoblù che non sembrano in grado di dare grattacapi.

La Sampdoria si scrolla subito, da dosso, la ruggine che poteva essere percepita dopo le vicende capitate in settimana, con l'arresto di Ferrero e D'Aversa riconfermato sulla panchina quasi a forza, per mancanza di alternative. Al settimo minuto è Candreva, ancora un fattore in questa stagione, che regala un pallone splendido per Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato, arretrando, riesce a dare una frustata con il collo per imprimere forza alla sfera, bucando Sirigu con un colpo di testa molto violento. Da capire se ci sono delle responsabilità per il portiere genoano, anche se un eventuale intervento sarebbe stato quasi un miracolo.

Il problema è che la situazione non cambia molto nemmeno dopo il gol, perché la Samp gioca con fluidità, il Genoa prova a impostare qualche attacco ma in realtà non arriva praticamente mai vicino ai guantoni di Audero, quasi spettatore non pagante per la prima mezz'ora. Invece i bluerchiati trovano le geometrie giuste per arrivare ai venti metri, spesso però senza affondare. Due volte è Thorsby, di testa, a rendersi pericoloso, pur senza portare sostanziali possibilità per il raddoppio, almeno fino al quarantacinquesimo quando Candreva inventa per Caputo che manda alto da posizione defilata.

Così alla fine del primo tempo i tiri latitano, i gol no grazie alla testata di Gabbiadini, ma per il Genoa sembra sempre più notte fonda, visto che Audero è costretto a scaldarsi a modo suo e non certo per le parate. Situazione difficile da ribaltare in casa Grifone.