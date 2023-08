L'ex azzurro Petagna sempre più verso il Cagliari: c'è la conferma ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato ha parlato a Radio Serie A in vista del match contro l'Inter: "L’esordio in casa contro l’Inter ci riporta a due mesi fa quando alla vigilia del ritorno dei Play-Off abbiamo visto la Finale di Champions League. Misurarsi alla prima in casa contro una finalista di Champions è motivo per noi di vanto e orgoglio e sarà un impegno delicato e complicato, ma ce la giocheremo con la nostra forza e la forza dei nostri tifosi".

La scelta di Ranieri lo scorso anno?

"L’anno scorso quando abbiamo avuto la necessità di intervenire per cambiare guida tecnica abbiamo subito pensato a Ranieri perché era la persona giusta al posto giusto e nel momento giusto. Ha sposato questo progetto arrivando con grandissima motivazione. Ranieri è un uomo di grande competenza, carisma e passione e per noi è stato da subito un leader di cui avevamo bisogno. Anche sotto l’aspetto umano sta trasferendo valori di altissimo livello".

Le operazioni di mercato di questa estate?

"Il nostro è stato un mercato mirato con la volontà di non stravolgere il gruppo dello scorso anno e allo stesso tempo di inserire elementi che potessero innalzare il livello di competitività della squadra. Stiamo proseguendo su questa linea con molta pazienza, sappiamo dove dobbiamo intervenire per chiudere il mercato nel modo migliore. Mateusz Wieteska è uno dei profili che abbiamo seguito a lungo, su cui siamo in dirittura, anche se finché non viene depositato il contratto bisogna sempre aspettarsi di tutto".

Sull'attacco ci sono aggiornamenti?

"Per quanto riguarda l’attaccante abbiamo avuto il problema dell’operazione di Lapadula che ha cambiato le strategie in termini di caratteristiche dell’attaccante che dovevamo cercare. Abbiamo una panoramica di giocatori su cui stiamo facendo delle valutazioni e sicuramente Petagna è uno dei ragazzi che stiamo valutando".