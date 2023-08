L'ex azzurro Zapata cambia squadra: ad un passo da Mourinho

La cifra giusta dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni più i bonus per toccare quota 10, mentre il giocatore dovrebbe firmare fino al 2026

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno di Duvan Zapata alla Roma. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che parla di un incontro fissato con l'Atalanta per definire l’acquisto dell'attaccante: il quotidiano romano parla di un affare a titolo definitivo e non in prestito, con acquisto vincolato alle presenze.

La cifra giusta dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni più i bonus per toccare quota 10, mentre il giocatore dovrebbe firmare fino al 2026 con un ingaggio da circa 3 milioni a stagione.