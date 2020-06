L'ex Behrami: "Genoa occasione incredibile. Posso dimostrare che non sono ancora finito"

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - "Dopo il lockdown la voglia di ripartire è tanta, ognuno deve riprendere in mano la propria vita e anche il proprio lavoro. Siamo contenti che la situazione fuori si sia calmata". Valon Behrami è pronto a riprendere il suo posto nella mediana del Genoa, la squadra che lo lanciò nel calcio italiano nel lontano 2003 e dalla quale è tornato per conquistare la salvezza. "E' stata un'occasione incredibile -ha spiegato ai microfoni di Genoa Channel- arrivata dopo sei mesi di difficoltà ma anche di scelte coraggiose. Posso dimostrare che non sono ancora finito. Ho voglia di conquistare la fiducia dei miei compagni e diventare per esperienza un perno al quale affidarsi nei momenti difficili". Un giocatore internazionale per Nicola. "Con il Mister abbiamo iniziato a legare sostanzialmente dopo una piccola discussione durante la quale dissi quel che pensavo e lui pure. Entrambi in quel momento abbiamo capito di avere a che fare con due persone oneste, sincere e dirette e nel calcio è una ricchezza trovare uomini del genere". "Il mister è una persona che mi arricchisce anche dal punto di vista personale e questo lo reputo una grande fortuna". (ANSA).