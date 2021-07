L'ex Genoa Braglia esalta Sirigu: “E' l'acquisto più azzeccato che potesse esserci"

Un po' di riflessioni sul Genoa e anche sul mercato insieme a Simone Braglia, ex portiere dei rossoblù. "A mio parere - dice a Tuttomercatoweb.com - non decollerà molto il mercato anche perchè per varie squadre vedo scenari difficili, ci sono i bilanci da tenere a bada. Ci saranno molti scambi. Chi ha speso è il Milan, le altre per ora poco o nulla".

E il Genoa?

"Sarà un mercato, così come per tante squadre, di giocatori sconosciuti che costano meno, per esigenze di bilancio. Guardiamo gli Europei: non ha vinto la squadra con giocatori strabilianti ma con giocatori sì importanti ma meno noti rispetto ad altre. Serve più il collettivo che il singolo".

E Sirigu come lo vede?

"Non c'è acquisto migliore per il Genoa. Non discuto valore tecnico che è peraltro elevato, indipendentemente dall'ultima annata che capita in una carriera. E' un acquisto più che azzeccato, anche per il valore umano di Sirigu dimostrato nel corso degli Europei. Può fare il titolare tranquillamente. il suo curriculum parla da solo. Il Genoa poi col suo blasone ti dà tante motivazioni".

Cosa farebbe invece con Pandev?

"Non so cosa vuol fare il giocatore , dipende da lui. Ci sono comunque giovani che possono arrivare e non hanno esperienza anche dal punto di vista delle responsabilità. Credo che anche sotto questo profilo Pandev possa essere utile, pure nello spogliatoio come valore aggiunto".