L'ex Jorginho verso la Juve: proposto scambio con Ramsey per convincere il Chelsea

Secondo quanto riferito dal Daily Express, la Juventus avrebbe proposto Aaron Ramsey come parte dell'accordo per arrivare a Jorginho. L'italo brasiliano, ex azzurro, pupillo di Sarri, è l'obiettivo numero uno per la mediana di Sarri, con la Vecchia Signora disposta a perdere anche il Nazionale gallese pur di regalarlo al proprio tecnico.