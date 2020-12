L'ex obiettivo Vecino può finire all'Atalanta: è la carta per il Papu Gomez

Alejandro Gomez e l'Atalanta, sarà addio. La rottura con Gasperini è netta e per questo balla adesso il futuro del Papu. L'Inter si è subito inserita nella corsa al giocatore, pensando e riflettendo su una strategia per prenderlo. Tuttosport oggi in edicola spiega che prima servirà sfoltire la rosa. Radja Nainggolan è in uscita a centrocampo, davanti pure Andrea Pinamonti e da capire quale sarà il destino di Ivan Perisic. Antonio Conte sogna un centrocampista ma intanto pensa anche a rinforzare il reparto avanzato.

E quello del Papu potrebbe essere il nome giusto per i nerazzurri: la carta inserita nell'affare potrebbe essere quella di Matias Vecino, che potrebbe essere ideale per il gioco di Gian Piero Gasperini.