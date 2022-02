GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A L'EX OBIETTIVO ZAKARIA SI PRESENTA A TORINO: "LA JUVE È SEMPRE STATO UN MIO SOGNO" (ANSA) - TORINO, 02 FEB - "La Juve ha rappresentato sempre un sogno per me, ho avuto un'impressione eccezionale perché è squadra forte con qualità. Per me è un grande passo in avanti, potrò crescere": queste le prime parole da... (ANSA) - TORINO, 02 FEB - "La Juve ha rappresentato sempre un sogno per me, ho avuto un'impressione eccezionale perché è squadra forte con qualità. Per me è un grande passo in avanti, potrò crescere": queste le prime parole da...